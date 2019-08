Juventus, Dybala blocca la trattativa per Lukaku. Torna in corsa l'Inter

La Juventus contava di chiudere molto in fretta la trattativa per portare Romelu Lukaku alla corte di Maurizio Sarri, beffando così l'Inter che era da tempo sul giocatore. I bianconeri avevano deciso di giocarsi la carta Paulo Dybala proponendo uno scambio alla pari con i Red Devils. Il club di Corso Galileo Ferraris, però, non aveva fatto i conti con le esose richieste della Joya allo United: uno stipendio da 12 milioni di euro netti a stagione più bonus, più 15 di commissione richiesti dal suo agente Jorge Antun, contro i 9 richiesti e ottenuti dal gigante belga dalla Vecchia Signora.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, però, i problemi sarebbero ancor più grandi dato che la Star Image avrebbe diffidato il Manchester United. Questa società maltese, infatti, gestiva i diritti di immagine di Dybala ma due anni fa ci fu una risoluzione non consensuale del contratto con la Star Image che ora pretende 40 milioni di euro dall'ex attaccante del Palermo e che avrebbe diffidato lo United nel contrattualizzare i diritti d'immagine, cosa di vitale importanza per lo United. La Joya domani avrà un colloquio con la società e con Maurizio Sarri per capire le intenzioni del tecnico e per intendere se ci sarà spazio per lui nella Juventus che ha in mente l'ex allenatore di Napoli e Chelsea. In tutto questo l'Inter attende sorniona e non vede l'ora di inserirsi nel caso in cui dovesse saltare la trattativa. I nerazzurri hanno già un accordo con Lukaku e il suo entourage per l'ingaggio e sperano di trovare un accordo con i Red Devils

