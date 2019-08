Juventus, Dybala colpito da una telecamera perde la pazienza

Paulo Dybala e Alex Sandro sono stati gli ultimi due calciatori a ritornare a Torino dato che la Juventus gli ha concesso qualche giorno in più di vacanza in quanto hanno disputato con Argentina e Brasile la Copa America. La Joya e il terzino brasiliano si sono sottoposti alle visite mediche di rito e all'uscita si sono concessi ai tanti tifosi bianconeri che hanno atteso ore prima che i due uscissero per farsi firmare autografi e farsi foto e selfie con i propri idoli. Dybala in particolare è stato acclamato dalla folla ma ad oggi il suo destino è tutto da scrivere.

Lo scambio con Romelu Lukaku pare sia definitivamente saltato e ora sul talento della Juventus pare esserci il Psg con l'Inter sempre sullo sfondo. L'ex attaccante del Palermo, però, pare voglia prima parlare con Maurizio Sarri per capire cosa ne sarà del suo futuro dato che in bianconero si trova molto bene e vuole rilanciarsi. Come detto, in molti fuori dal J-Medical gli hanno chiesto di restare con lui che in maniera molto solare e disponibile si è concesso ai tifosi. Ad un certo punto però, un cameraman l'ha urtato con la sua telecamera con Dybala che si è prima toccato la testa e ha poi mandato a quel paese la persona in questione per essersi avvicinato troppo e per averlo urtato.

“Paulo, rimani alla Juve!”



Bagno di folla (e di selfie per Dybala al J Medical dopo le visite mediche con la Juventus pic.twitter.com/MJYnJ6V9aT — Goal Italia (@GoalItalia) August 5, 2019

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?