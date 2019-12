Juventus e Psg si scambiano i centrocampisti

La Juventus ha appena detto addio a Mario Mandzukic, messo praticamente fuori rosa da inizio stagione, e ora potrebbe fare lo stesso con un altro scontento, il tedesco ex Liverpool Emre Can. Il 25enne ha avuto poche chance di mettersi in mostra in questi mesi in bianconero e ha più volte lamentato, nel ritiro della nazionale tedesca, lo scarso impiego riservatogli da Maurizio Sarri: "Non sono felice in questo momento, non gioco molto a differenza della scorsa stagione quando fui impegnato anche in partite importanti per la Juventus offrendo un buon rendimento. Non ho avuto occasioni in questa stagione. Ma ora penso che quando tornerò nel mio club avrò di nuovo delle possibilità di giocare. Sono decisamente grato a Joachim Low, perché mi ha chiamato in nazionale anche se non sono stato impiegato molto nella Juve".

Secondo quanto riporta Sportmediaset, Emre Can piace e non poco al Psg di Thomas Tuchel con Leonardo che è pronto ad imbastire uno scambio alla pari con un altro scontento in casa parigina: l'argentino ex Roma Leandro Paredes. Il classe '94 ex Empoli e Zenit San Pietroburgo fu accostato tempo fa ai bianconeri ma anche a Inter e Milan ma alla fine andò prima in Russia e poi in Francia. Gennaio del 2020 potrebbe essere il momento giusto per rivederlo in Serie A a distanza di quasi tre anni dall'ultima volta.

La Juventus ha strappato Emre Can al Liverpool e alla concorrenza di diversi club europei a parametro zero mentre il Psg ha pagato tanti milioni di euro, 47 per l'esattezza, l'argentino ex Boca Juniors che non è mai riuscito a ritagliarsi un ruolo centrale in questi 12 mesi all'ombra della Tour Eiffel. I due club, però, stanno riflettendo su come imbastire la trattativa dato che sanno di avere per le mani dei capitali importanti.

I buoni rapporti tra le due dirigenze, però, potrebbe agevolare la chiusura dell'affare con Leonardo che ha anche nel mirino Mattia De Sciglio ma con la Juventus che dovrebbe tenerlo almeno fino a fine anno dato che a sinstra c'è il solo Alex Sandro e con l'ex canterano del Milan unico a poter ricoprire tutti i ruoli della difesa. Il mese di gennaio sta per entrare nel vivo con Sarri che si augura di poter contare su un nuovo centrocampista più adatto al suo modo di giocare e con Emre Can che vuole cambiare aria per dimostrare di essere importante come ai tempi di Liverpool per Jurgen Klopp.

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?