Coppa Italia, la Juventus espugna 1-0 il campo dell'Atalanta

La Juventus di Massimiliano Allegri si conferma inarrestabile anche in Coppa Italia. I bianconeri hanno vinto per 1-0, a domicilio, l'andata delle semifinali di Coppa Italia contro l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Il gol della vittoria porta la firma di uno scatenato Higuain che ha giocato un'ottima gara e sta dando ampi segnali di risveglio. L'Atalanta può recriminare per il rigore fallito da Gomez al 26'. La gara di ritorno, all'Allianz Stadium, si giocherà il 28 febbraio.

La Juventus parte subito forte nel primo tempo con Berisha che salva tutto su Higuain dopo soli due minuti. Passano sessanta secondi, però, e i bianconeri passano con il Pipita bravo ad incunearsi nell'area di rigore nerazzurra e a battere il portiere albanese. Al 24' l'Atalanta ottiene un calcio di rigore, grazie al Var, per fallo di mano di Benatia. Dagli undice metri, però, Buffon ipnotizza il Papu Gomez e si resta sull'1-0. Matuidi al 36' si divora il gol del raddoppio, mentre viene chiuso in angolo tre minuti dopo. Ad inizio ripresa si salva subito la Juventus con la parata di Buffon sul tiro-cross di Gomez, mentre al 72' Matuidi stacca di testa con Mandzukic che non ci arriva di un soffio. Ilicic semina il panico in area di rigore bianconera al 79' e cinque minuti dopo Higuain va al tiro di destro dopo una bella azione personale: palla fuori alla destra di Berisha. All'88' Buffon dice no a Petagna e salva il risultato.