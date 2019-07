Juventus famelica sul mercato: pronto il colpo Isco dal Real Madrid

La Juventus sta continuando a lavorare sul mercato per regalare una squadra fenomenale a Maurizio Sarri. Dopo gli arrivi di Adrien Rabiot e Aaron Ramsey, entrambi a parametro zero e il difensore Demiral dal Sassuolo, Paratici ha praticamente chiuso per l'acquisto di Matthijs de Ligt dall'Ajax, ma non è finita qui. Mauro Icardi resta sempre sullo sfondo ma solo se sarà ceduto uno tra Mario Mandzukic, Gonzalo Higuain o entrambi. A centrocampo il sogno resta Paul Pogba ma secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo El Mundo Deportivo c'è un altro colpo nel mirino della dirigenza bianconera.

Il giocatore in questione è un vecchio pallino di diversi club italiani: si tratta del talento classe '92 del Real Madrid Isco. Non sarà facile strappare il giocatore ai blancos anche perché il costo del cartellino è elevato per le casse della Juventus: circa 80 milioni di euro. Solo con alcune cessioni programmate e mirate il club di Corso Galileo Ferraris potrebbe raggiungere la cifra per riuscire a strappare il talento spagnolo al Real Madrid che non lo ritiene incedibile ma che non ha intenzioni di fare sconti a nessuno. La Juventus sta lavorando per sfoltire il suo centrocampo con Blaise Matuidi e Sami Khedira che per ragioni differenti non rientrano più nei piani della società e del nuovo allenatore. Gli ingressi di uno tra Paul Pogba e Isco, uniti a quelli di Rabiot e Ramsey, con quelli di Pjanic, Emre Can e Bentancur, comporrebbero una linea mediana davvero di tutto rispetto per puntare alla Champions League.