Juventus, è fatta per Cancelo al Manchester City

Si sblocca definitivamente il primo affare sull'asse Londra-Torino: le parti hanno raggiunto un accordo per lo scambio che vedrà approdare Joao Cancelo sponda Manchester City e Danilo alla compagine della Juventus. Il giocatore portoghese oggi era arrivato alla Continassa, per lasciarla subito dopo aver salutato i suoi ormai ex compagni.

Il blitz

Fondamentale si è rivelato il viaggio di Fabio Paratici nella capitale dell'Inghilterra per avere un contatto diretto con la dirigenza del club inglese: gli ultimi dettagli sono stati dunque limati e l'affare andrà in porto. Il vertice ha avuto vita fino a tarda serata: nel primo pomeriggio è arrivata la definitiva chiusura. Le società hanno raggiunto un'intesa anche sul piano economico: alla Vecchia Signora spetterà un conguaglio economico dal valore di 30 milioni di euro. Da sottolineare che il brasiliano si è detto disponibile alla riduzione dell'ingaggio: da 5 milioni dovrebbe passare a circa 3,5.

Negli ambienti bianconeri intanto continuano a circolare voci forti sulla pista Lukaku: nelle ultime ore si è parlato di un maxi-scambio, che vedrebbe Dybala, Mandzukic e Matuidi al Manchester United. Per il croato ieri sera vi abbiamo detto che è praticamente fatta: al momento è un'operazione del tutto slegata dall'ipotetico addio della Joya. L'argentino oggi ha sostenuto le visite mediche con la Juventus, tra cori e applausi da parte dei sostenitori della squadra piemontese. Il suo futuro resta un'incognita: da non escludere un ritorno di fiamma dell'Inter, che continua a sognare lo scambio con Mauro Icardi. Ma siamo ancora alle utopie. Il mercato si avvia sempre più verso la conclusione: se c'è la volontà, è ora di passare ai fatti.

Segui già la nuova pagina Sport de ilGiornale.it?