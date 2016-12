Juventus-Genoa, accordo per Rincon per 10 milioni di euro

La Juventus a gennaio si butterà sul mercato per dare a Massimiliano Allegri uno o due centrocampisti visto che Kwadwo Asamoah e Mario Lemina partiranno per la Coppa d'Africa e visti i tanti infortuni che hanno colpito la rosa bianconera. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, sarà Tomas Rincon il primo rinforzo della Vecchia Signora: i due club avrebbero già raggiunto un accordo sulla base di 2 milioni di prestito oneroso più l'obbligo di riscatto fissato a 8 milioni di euro.

Enrico Preziosi si sarebbe convinto e all'apertura del mercato ci potrebbe essere la fumata bianca. Il capitano del Venezuela, classe 88, è in Italia dal 2014 e il club rossoblù l'ha prelevato a parametro zero dall'Amburgo. Il Presidente del Genoa, dunque, realizzerebbe una grande plusvalenza. Rincon, fino a questo momento, ha messo insieme 82 presenze e 3 reti con la maglia del Grifone ed è sempre uno dei migliori in campo dei suoi. La Juventus pare aver superato la concorrenza della Roma e Allegri avrà dunque il suo mastino di centrocampo: ora si attende solo l'ufficialità dell'affare.