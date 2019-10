Juventus, il gol di Higuain è lo schema perfetto. Provato in allenamento prima di San Siro

La Juventus sta prendendo sempre di più le sembianze del suo allenatore Maurizio Sarri che ha già dato un gioco e un'identità alla sua squadra in due mesi. I bianconeri non sono solo pratici e vincenti, stanno diventando anche "belli" e questa prerogativa fa ben sperare dirigenza e tifosi dato che in Champions League si vince con esperienza, solidità e gioco. La Juventus in queste prime 9 partite stagionali ha ottenuto sette vittorie, sei in campionato e una in Champions e due pareggi a Firenze contro la squadra di Montella, forse la peggior partita giocata dai bianconeri, e in coppa contro l'Atletico Madrid di Simeone pervenuto al pareggio solo al 90' e dopo che la Juventus era in vantaggio di due reti.

La Juventus dimostra di avere le idee sempre più chiare e la sfida contro l'Inter ha emesso un verdetto definitivo: sono ancora i bianconeri la squadra da battere. I nerazzurri guidati dal grande ex Antonio Conte hanno disputato una buona partita contro i bianconeri che hanno però dimostrato di avere una marcia in più sia a livello qualitivo della rosa che a livello tecnico. Il gol del 2-1 di Gonzalo Higuain è stato costruito con ben 24 tocchi consecutivi, sintomo di come i giocatori della Juventus stiano sempre di più assimilando i concetti di Sarri che fa del giropalla, del gioco e del predominio territoriale la sua filosifia di vita.

Questi schemi però non sono improvvivsati e sono frutto di lavoro costante e giornaliero. In un video diventato virale su Twitter si vede come i giocatori di Sarri abbiano provato lo stesso schema, alla Continassa, simile a quello che ha poi portato Higuain al gol al 24esimo tocco, quello decisivo e che ha portato i tre punti alla Juventus.

