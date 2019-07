Juventus, Higuain segna e irrita Toni "Quella è la mia esultanza"

Gonzalo Higuain ha solo un obiettivo: restare alla Juventus per convincere la dirigenza e il suo grande mentore Maurizio Sarri che può essere ancora utile, e molto, alla causa bianconera. Il 31enne di Brest piace e non poco alla Roma con il club di Corso Galileo Ferraris che ha già trovato un accordo di massima con la Roma per il trasferimento dell'ex Napoli, Real Madrid e River Plate alla corte di Fonseca. Higuain, però, sta puntando i piedi e attraverso il suo agente, il fratello Nicolas, ha già fatto intendere di non aver intenzione di accettare nessun'altra squadra italiana al di fuori della Juventus.

Higuain è reduce da una stagione altamente negativa tra Milan e Chelsea ma ha voglia di rivalsa. Il classe '87 ha anche segnato oggi contro il Tottenham nella prima sfida dell'International Champions Cup e a colpire è stata la sua esultanza alla Luca Toni. La pagina Facebook "Chimarsibomber" ha pubblicato la foto e si è scatenato il siparietto proprio con l'ideatore di quella esultanza: "Ronaldo chi? #bomber #chiamarsibomber #higuain#juventus". La risposta di Toni è immediata: "Ma quale Ronaldo!!!Quella è la mia esultanza...ahahahahaah".