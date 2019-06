Juventus, i tifosi insorgono sui social: è già partito il #Sarriout

Maurizio Sarri ha fatto bene al suo primo anno in Inghilterra e con il suo Chelsea ha vinto un titolo molto importante, l'Europa League, che darà ai Blues l'opportunità di giocarsi la Supercoppa Europea in estate contro il Liverpool vincitore della Champions League. Roman Abramovich, però, ha deciso di liberarsi dell'ex Napoli che ha però già una grandissima opzione, ovvero quella di allenare la squadra più forte d'Italia, la Juventus. Il club bianconero ha già individuato nel toscano la giusta figura per tentare di fare il salto di qualità in Europa, attraverso il gioco, e di continuare a vincere in Italia dato che la Vecchia Signora sta facendo incetta di Scudetti da otto anni.

Ramadani sta cercando di risolvere il contratto del toscano con il Chelsea e questa potrebbe essere la settimana decisiva per l'annuncio. Sarri alla Juventus, però, fa storcere il naso a diversi tifosi del Napoli, ma anche bianconeri e nonostante non sia ancora ufficiale il suo ingaggio da parte del club di Corso Galileo Ferraris, sui social è già spuntato l'hastag #Sarriout. I supporter dei campioni d'Italia in carica però si dovranno rassegnare: l'accordo con l'ex tecnico di Empoli e Napoli è praticamente fatto e ora mancano solo le firme e l'annuncio per sancire il "matrimonio", con buna pace dei tifosi bianconeri.



Visto che sono stato uno dei primi a scrivere #SarriOut vi rispondo,oggi 4 giugno questo tizio qui non è il mio allenatore e non voglio che lo sia. Se Agnelli ha deciso così io sto con la società sempre e ne sarò il primo tifoso. — Daniele (@DaniGerb85) 4 giugno 2019

Sarri brutta pubblicità per il mondo Juve, sinonimo di integrità e correttezza, metterà in fuga i fan di tutto il mondo, noi juventini VERI non lo vogliamo #SarriOut — Gasparrismo (@ildumba) 3 giugno 2019