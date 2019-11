Juventus-Inter, è derby d'Italia sul mercato: in palio c'è Federico Chiesa

Federico Chiesa è uno dei punti di forza della Fiorentina di Vincenzo Montella e della nazionale italiana di Roberto Mancini. Il figlio d'arte, in estate, aveva chiesto la cessione ma alla fine era stato il Presidente Rocco Commisso a spuntarla decidendo di toglierlo dal mercato. Il 22enne nato a Genova ha un contratto con la Fiorentina in scadenza il 30 giugno del 2022 e proprio ieri il braccio destro del numero uno del club Joe Barone aveva glissato sull'ipotesi rinnovo: "Per il contratto c'è tempo, ci sono altri due anni e mezzo".

Il figlio di Enrico, ex calciatore di Parma e Fiorentina, piace e non poco ai due club che sono al vertice del campionato di Serie A: Juventus ed Inter. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, la Vecchia Signora sarebbe in vantaggio nella corsa al calciatore rispetto ai nerazzurri. Il club di Corso Galileo Ferraris è pronto a mettere sul piatto una cifra vicina ai 70 milioni di euro richiesti dalla Fiorentina anche se Rocco Commisso vuole evitare che a distanza di trent'anni dal passaggio dell'icona viola Roberto Baggio proprio ai rivali storici della Juventus.

Chiesa è già alla quarta stagione in Serie A nonostante la giovanissima età e con ancora ampi margini di miglioramento. Le presenze in viola del talento 22enne sono 126 condite da 25 reti, la sua voglia di emergere e la sua ambizione sono elementi da tenere in considerazione e la Fiorentina per questa ragione vorrebbe blindarlo proponendogli il rinnovo del contratto e a cifre importanti per tutelarsi nel caso di offensive da parte di club italiani ed esteri.

A giugno ci saranno anche gli Europei e una buona prestazione dell'Italia e di Chiesa potrebbero anche far lievitare il costo del suo cartellino. Al momento la Juventus resta in vantaggio sulla concorrenza, sull'Inter in particolare, dato che il club bianconero avrebbe il gradimento del calciatore. Secondo la rosea, inoltre, il padre Enrico starebbe pensando di affidare la procura del figlio ad un grande procuratore sportivo capace di gestire una situazione che si sta facendo arroventata alla Fiorentina. Chiesa senior si è defilato nelle ultime settimane e la sua presenza sporadica al Franchi ha fatto intendere la volontà di passare la mano per quanto riguarda la gestione del figlio. Ad oggi il futuro di Chiesa sembra lontano, lontanissimo da Firenze ma non prima di luglio dato che sembra difficile vederlo partire già a gennaio visto che il club di Commisso avrebbe poi bisogno di un rinforzo di pari valore e attualmente introvabile sul mercato.

