Juventus-Kean, sarà addio: Moise se ne va all'Everton per 30 milioni più bonus

Moise Kean è pronto a lasciare la Juventus per approdare in Premier League, all'Everton. Le due società, infatti, hanno raggiunto un accordo sulla base di 30 milioni di euro più bonus, circa 10 milioni di euro. Mino Raiolo è stato artefice di questa trattativa con il club bianconero che ha cercado di monetizzare il più possibile dato che il 19enne andrà in scadenza il 30 giugno del 2020 con il forte rischio di perderlo a parametro zero da febbraio del 2020. Il club di Corso Galileo Ferrasis aveva provato ad inserire nel contratto una sorta di diritto di recompra in suo favore ma secondo quanto riporta il Mirror l'Everton avrebbe detto di no e avrebbe "vinto" su questo aspetto.

Kean lascia dunque l'Italia e la Juventus con 11 gol realizzati in sole 35 presenze in Serie A tra i bianconeri e l'Hellas Verona. Il talento azzurro nel giro della nazionale di Roberto Mancini avrà dunque la chance di mettersi in mostra in un campionato affascinante e fisico come la Premier League anche se ha già dimostrato di avere tutte le carte in regola per far bene e diventare un grande attaccante. La Juventus metterà a bilancio una grande plusvalenza dato che il ragazzo è cresciuto nel suo settore giovanile bianconero. Kean era finito anche nel mirino di Inter e Milan, nel mese di gennaio, ma la Vecchia Signora ha preferito cedere il suo prospetto ad un club straniero anche se c'è il forte rischio di ritrovarselo da avversario, magari in Italia tra qualche anno.

