La Juventus lascia FIFA: accordo esclusivo con Konami per PES 2020

Il colpo più importante del calciomercato italiano non lo ha fatto una squadra italiana ma bensì la Konami, una famosa software house che produce il ben noto gioco Pro Evolution Soccer (PES). La Konami si è aggiudicata una collaborazione esclusiva con la Juventus per il gioco eFootball PES 2020. Questo significa che eFootball PES 2020 sarà l'unico titolo dedicato al calcio in cui potranno apparire in forma ufficiale ed autorizzata il nome della squadra, il logo e i kit di gioco ufficiali. Ma non basta, perché in eFootball PES 2020, le fattezze dei giocatori bianconeri saranno ricreate perfettamente.

Gli sviluppatori del gioco, infatti, hanno avuto la possibilità di lavorare a stretto contatto con la squadra, arrivando persino a scannerizzare i giocatori in 3D per riprodurli più fedelmente. Non solo i giocatori saranno fedelmente riprodotti all'interno del gioco perché anche l’Allianz Stadium è stato ricreato nei minimi particolari da Konami. Anche lo stadio fa parte qundi del pacchetto esclusivo di eFootball PES 2020. Inoltre, Miralem Pjanić, centrocampista bosniaco della Juventus, è stato scelto come Official eFootball PES Ambassador. Questo significa che il giocatore apparirà sulla copertina del gioco.

I fan degli altri titoli dedicati al calcio come il celebre FIFA non potranno, quindi, godere della licenza ufficiale della Juventus che sarà ad appannaggio del titolo della Konami. Questo significa che la Juventus dovrà apparire sotto altro nome. eFootball eFootball PES 2020 debutterà il 10 settembre e sarà disponibile su PlayStation4, Xbox One e PC STEAM.