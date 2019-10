Juventus, Mandzukic verso lo United: i bianconeri vogliono 11,5 milioni di euro

La Juventus ha una rosa altamente competitiva in Europa e per ora senza rivali in Italia. Di questo gruppo, però, ormai da settimane non fa più parte Mario Mandzukic, finito ai margini in quanto non rientra più nei piani tecnici né della società, né del tecnico Maurizio Sarri. Il croato si stat continuando ad allenare in vista di gennaio quando sarà sicuramente ceduto per andare a giocare e per dimostrare di essere ancora un attaccante in grado di fare la differenza.

In Qatar avrebbero fatto follie pur di averlo ma Mandzukic ha voglia di misurarsi ancora nei top campionati europei e dopo aver militato in Bundesliga, Liga e Serie A a gennaio potrebbe approdare in Premier League tra le fila del Manchester United. Secondo quanto riporta il quotidiano inglese Daily Express, infatti, l'ex di Atletico Madrid e Bayern Monaco avrebbe già trovato un accordo di massima con i Red Devils, a cifre decisamente inferiori rispetto a quanto avrebbe potuto guadagnare in Qatar.

Sempre secondo il tabloid inglese, però, mancherebbe il benestare della Juventus che per sbloccare la trattativa chiede 11,5 milioni di euro per il cartellino del croato. L'impressione è che alla fine Manduzkic sarà un nuovo calciatore dello United magari anche a cifre inferiori rispetto a quelle richieste con la Juventus che si libererebbe di un lauto ingaggio da 6 milioni di euro a stagione fino al 2021. In Inghilterra, il classe '86 potrebbe ritrovare il suo grande mentore Massimiliano Allegri soprattutto se il Manchester United non dovesse rialzarsi da qui alle prossime settimane.

