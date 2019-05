Juventus, ora è ufficiale: la nuova divisa 2019-20 sarà senza strisce

Ora è davvero ufficiale: la Juventus ha comunicato ufficialmente sui propri canali social la nuova divisa per la stagione 2019-2020. Addio alle strisce con la maglia che sarà divisa in due parti: una nere a una bianca, ovviamente, e a diverderla ci sarà una striscia, sottile, verticale di colore rosa. Il club di Corso Galileo Ferraris, dopo settimane di indiscrezioni ha reso ufficiale il tutto anche se molti tifosi non l'hanno presa bene facendo le loro rimostranze sui social network non approvando la scelta fatta dalla Juventus per aver abbandonato le strisce che da sempre contraddistinguono il club.

La maglietta della Juventus stagione 2019-2020 è poi completata dall'alternanza delle maniche, sempre una bianca e una nera, con le classiche tre strisce Adidas, sponsor del club bianconero. La società ha anche comunicato che da oggi la nuova divisa è disponibile in tutti gli store della Juventus e anche online.