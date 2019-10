Juventus, parla Paratici: "Dybala? Attenti al mercato sia in entrata che in uscita"

Paulo Dybala è rinato. La conferma è arrivata martedì sera con la doppietta che ha permesso ai bianconeri di battere il Lokomotiv Mosca in Champions League. Dell'argentino si è parlato anche oggi all'Assemblea della Juventus.

Parola di Paratici

Durante l'evento all'Allianz Stadium di Torino, un azionista si è rivolto a Paratici e ha chiesto chiarimenti sulla possibile cessione di Dybala in estate. La risposta del Cfo è stata chiara e puntuale: " Dobbiamo essere attenti alle dinamiche del mercato in entrata, ma anche alle dinamiche del mercato in uscita. Nascono opportunità in entrata e in uscita e dobbiamo essere attenti a questo e poi fare valutazioni. Vale per Dybala come per gli altri della rosa ".

Oltre all'asso argentino, Paratici ha anche parlato della Juve Under 23: " Posso dire che è un progetto nuovo, nato solo nel luglio 2018, quando ci è stata comunicata la possibilità di continuare il progetto che avevamo caldeggiato per far continuare la formazione dei nostri calciatori. E ci tengo a sottolineare che questo è l'obiettivo principale di questa formazione ". E ancora: " Giochiamo per vincere, chiaro, ma l'obiettivo è far crescere i ragazzi, perchè i nostri calciatori dall'Under 19 faticavano a trovare spazio in prestito. Quest'anno abbiamo continuato sulla stessa linea, abbiamo più organizzazione, l'anno scorso è stato fondato un club nel club ed è stata una grande difficoltà ".