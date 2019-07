Juventus, Perin va al Benfica. L'annus horribilis dell'uomo della bottiglietta

Mattia Perin lascerà la Juventus dopo un solo anno in cui si aspettava di giocare di più ed essere maggiormente protagonista. Il 26enne di Latina, ex Genoa, domani svolgerà le visite mediche con il Benfica e poi sarà ufficalmente un nuovo giocatore dell'ambizioso club portoghese che giocherà anche la Champions League. L'arrivo di Gianluigi Buffon come secondo di Wojciech Szczensy e la voglia di giocare con continuità l'hanno convinto a lasciare il club campione d'Italia dopo un solo anno dal suo approdo dal Genoa. La Juventus incasserà 15 milioni di euro più il prestito di un giovane talento lusitano, mentre Perin sottoscriverà un contratto da 2,5 milioni di euro netti a stagione.

Perin ha disputato solo 9 presenze su 38 in campionato, mentre non ha mai messo insieme un gettone né in Coppa Italia, né in Champions League. L'ormai ex portiere bianconero ai microfoni di Sky Sport ha salutato tutti senza rancore: "Sarà un'avventura avvincente, non vedo l'ora di iniziare. Ringrazio la Juventus che quest'anno mi ha dato l'opportunità di migliorare molto, ora ho voglia di mettere in pratica quello che ho imparato".

A discolpa di Massimiliano Allegri e dello stesso Perin, però, i due infortuni subiti dall'ex numero uno del Pescara durante la stagione. Il primo, tragicomico, durante un allenamento con la nazionale italiana, quando inciampò su una bottiglietta d'acqua procurandosi una distorsione alla caviglia. Il secondo, più grave, nel mese d'aprile quando lussandosi una spalla mise fine con quasi un mese e mezzo d'anticipo la sua stagione.