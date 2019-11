La Juventus piega 1-0 contro l'Atletico: primo posto nel girone

Alla Juventus di Maurizio Sarri bastava un pareggio per garantirsi il primo posto nel girone D ma i bianconeri hanno fatto di più vincendo per 1-0, grazie alla prodezza su punizione di Paulo Dybala, contro l'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone che non sembra più quello delle passate stagioni. La partita è stata abbastanza bloccata, equilibrata e decisa da una magia della Joya argentina che sta vivendo un grande momento di forma. Cristiano Ronaldo ha giocato tutti e novanta i minuti di gioco ma non è parso in forma smagliante e non è stato quasi mai decisivo a testimonianza di come stia faticando nell'ultimo periodo in bianconero. Questo risultato inguaia un po' gli spagnoli che hanno 7 punti, uno solo in più rispetto al Bayer Leverkusen, che dovranno vincere in casa nell'ultimo turno contro la Lokomotiv Mosca. I tedeschi invece ospiteranno la Juventus e dovranno vincere sperando che i russi fermino i colchoneros per staccare il pass per gli ottavi di finale di Champions League.

La Juventus parte aggressiva fin dai primi minuti e al 9' va al tiro con Dybala: Oblak para in presa sicura. Al minuto 20' Renan Lodi pennella un bel pallone per la testa di Saul che tutto solo la mette alta di testa. Saul chiama alla parata in due tempi il portiere polacco della Juventus e il primo tempo scivola così via senza particolari sussulti, con le squadre che hanno pensato più a difendere che ad offendere. Quando tutto sembra far pensare che si vada al riposo sullo 0-0 ecco la prodezza di Dybala su punizione che da posizione defilata prova il tiro mancino e beffa un incerto Oblak. Nella ripresa Saul ci prova con una girata di prima al 50': para Szczesny. Joao Felix ci prova al 62 ma il suo tiro termina fuori di poco. Bernaredeschi colpisce il palo al 67' e la Juventus controlla bene fino alla fine e senza particolari patemi d'animo. Altra grande prova di de Ligt che ha annullato gli attaccanti avversari insieme a Bonucci. Correa sfiora il pareggio al 93' ma il suo tiro termina fuori di un soffio.

Il tabellino

Juventus: Szczesny, Danilo, Bonucci, de Ligt, De Sciglio, Bentancur (86' Khedira), Pjanic, Matuidi, Ramsey (63'Bernardeschi), Dybala (76' Higuain), Cristiano Ronaldo

Atletico Madrid: Oblak, Trippier, Felipe, Hermoso, Renan Lodi (67' Lemar), Saul, Herrera, Thomas Partey, Koke, Vitolo (54' Joao Felix), Morata

Reti: 45+2 Dybala (J)

