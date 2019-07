Juventus-Psg e il pazzo scambio: Dybala e soldi in cambio di Neymar

Il futuro di Neymar è più che mai incerto dato che vuole lasciare il Psg ma non ci sono ancora acquirenti pronti ad accontentare le esose richieste del Psg che pretende almeno 200 milioni di euro per lasciare partire il suo talentuoso attaccante. Leonardo e Thomas Tuchel hanno di fatto messo alla porta l'ex Santos e Barcellona che piace a Manchester United, Bayern Monaco, Barcellona, Real Madrid e Juventus. I blaugrana, però, hanno da pochi giorni chiuso l'acquisto di Antoine Griezmann, pagando la clausola da 120 milioni di euro, e dunque si sono tirati fuori dalla corsa a O'Ney che rischia anche di restare "intrappolato" all'ombra della Tour Eiffel.

La Juventus ha fatto un sondaggio per Neymar, stuzzicata dalla possibilità di portarlo a Torino ma ora il portale spagnolo El Chiringuito la spara grossa: Paulo Dybala come pedina di scambio da dare al club francese per portare il 27enne brasiliano alla corte di Maurizio Sarri per comporre con Cristiano Ronaldo un attacco davvero atomico. L'inserimento della Joya argentina nella trattativa, dunque servirebbe a snellire la richiesta economica del Psg. Difficile che questo affare si concretizzi dato che la Juventus dovrà prima vendere diversi calciatori per abbattere il monte ingaggi e per avere la liquidità per acquistare evnetualmente Neymar: