Juventus, Ramsey si presenta: "Volevo solo i bianconeri"

Aaron Ramsey è stato uno dei grandi colpi di mercato, a parametro zero, messi a segno dalla Juventus. Il talento gallese ex Arsenal si è presentato così in conferenza stampa ai suoi nuovi tifosi e l'ha fatto inizialmente in italiano e in maniera molto timida: "Grazie a tutti di essere qui oggi. voglio dire quando sono contento di essere venuto qui alla Juve, una delle squadre più grandi al mondo. Scusate il mio italiano, non è molto buono, ma sto studiando".

Il 28enne ex Cardiff ha affermato di non aver mai avuto dubbi sulla Juventus: "Quando ho saputo che la Juventus era interessata a me ho pensato subito che era uno dei club più importanti al mondo e ho pensato sarebbe stato bello giocare a livelli così alti. Poi è anche una sfida per me, una nuova esperienza, nuovi stili di vita, sono preparato a questa idea pur sapendo che può essere difficile. Sono pronto e non vedo l'ora di poter abbracciare questa sfida".

Ramsey ha poi parlato dell'accoglienza riservatagli dai suoi nuovi compagni di squadra: "La squadra mi ha riservato un bellissimo benvenuto, così come tutti i manager. Ho parlato un paio di volte con l'allenatore, è molto alla mano. Non vedo l'ora di cominciare a lavorare per iniziare ad aiutare i miei compagni di squadra. Alla Juve ci si aspetta di raggiungere gli obiettivi, io darò il mio contributo e non vedo l'ora di cominciare".