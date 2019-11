Juventus, rischio Real Madrid e Tottenham agli ottavi di finale di Champions

La Juventus di Maurizio Sarri con la vittoria di ieri contro l'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone si è garantita il primo posto nel girone D di Champions League. I bianconeri che si erano già qualificati per il turno successivo, hanno ottenuto anche la certezza di chiudere al comando il raggruppamento e l'ultima sfida che si giocherà mercoledì 11 dicembre in Germania contro il Bayer Leverkusen sarà una semplice formalità per la Vecchia Signora che potrebbe anche concedersi il lusso di perdere la partita.

I bianconeri si sono garantiti il primo posto e in teoria, sulla carta, il sorteggio dovrebbe essere più morbido anche se c'è il forte rischio di incrociare sulla strada che porta alla finale di Istanbul due personaggi noti in casa Juventus: "l'amico" Zinedine Zidane con il suo Real Madrid, classificatosi al secondo posto nel girone A dietro al Psg di Thomas Tuchel, e il "nemico" José Mourinho che con il suo Tottenham ha vinto per 4-2 in rimonta contro l'Olympiakos staccando così il pass per gli ottavi da seconda del gruppo B vinto dai tedeschi del Bayern Monaco.

Le altre insidie

Tottenham e Real Madrid sono due possibilità di sorteggio per la Juventus mentre per conoscere le altre squadre bisognerà ancora attendere. Nel gruppo D, ad esempio, quello dell'Atalanta ci sono ancora tre squadre che si stanno giocando il secondo posto: i favoriti sembrano essere gli ucraini dello Shakhtar Donetsk, più defilate Dinamo Zagabria e la squadra di Gasperini che solo vincendo in Ucraina e conseguentemente con una mancata vittoria della Dinamo contro il City di Guardiola, già primo, staccherebbe il pass per il turno successivo non essendo dunque accoppiabile con la Juventus negli ottavi di finale.

Per quanto concerne gli altri gironi ci sono ancora in ballo tante cose dato che il Napoli di Ancelotti e l'Inter di Conte si stanno ancora giocando la qualificazione. Gli azzurri possono ancora vincere il girone davanti al Liverpool, eventualità assolutamente da scongiurare. I nerazzurri invece devono vincere due partite per qualificarsi da secondi nel girone del Barcellona che con ogni probabilità dovrebbe chiudere al primo posto.

Tutto in bilico anche nei gironi G e H con gli austriaci del Lipsia e i francesi del Lione che paiono in vantaggio su Zenit e Benfica per qualificarsi al turno successivo nel girone G. Ajax, Chelsea e Valencia, invece, sono tutte a quota 7 nell'equilibratissimo girone H e possono ancora sperare di staccare il pass per gli ottavi. Le insidie maggiori, al momento restano dunque il Tottenham e il Real Madrid ma questa Juventus, ancora imbattuta tra campionato e Champions inizia a fare paura anche alle altre big d'Europa.

