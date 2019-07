Juventus-Roma e lo scambio folle: Higuain per Zaniolo

La Juventus e la Roma starebbero lavorando ad uno scambio incredibile e che farebbe sicuramente discutere. Secondo quanto riporta Tuttosport, infatti, la dirigenza bianconera e quella giallorosso stanno trattando uno scambio a dir poco incredibile che porterebbe Gonzalo Higuain alla corte di Fonseca, con Nicolò Zaniolo pronto ad abbracciare Maurizio Sarri. La sensazione è che alla fine questo scambio si farà anche se bisognerà stabilire attentamente le cifre di questo intricato affare dato che i due hanno ruoli diversi in campo, ingaggi differenti e un'età differente, 20 anni dell'italiano contro i quasi 32 dell'argentino.

Per ragioni legate al bilancio sarebbe stato meglio chiudere questa operazione entro il 30 giugno ma si sa che le vie del calciomercato sono infinite con Juventus e Roma che avrebbero deciso di dare il via a questo scambio che sembrava impensabile fino a poco tempo fa. Zaniolo si è un po' spento in questo 2019 dopo aver stupito tutti nella prima parte di stagione, è simpatizzante per la Juventus e vuole fortemente vestirsi di bianconero per dimostrare tutto il suo valore. Di contro Higuain è reduce dalla peggior stagione della sua carriera tra Milan e Chelsea e ha bisogno di un club ambizioso che gli permetta di esprimersi ancora ad alti livelli. Per questa ragione il tutto porta far pensare che l'affare si concluderà per il meglio ed entro la fine di luglio.