Juventus, Sarri: ''Non ho ancora visto nessuna partita dell'Inter''

''L'Inter? Non l'ho ancora vista giocare'', Maurizio Sarri non pensa ancora alla partita contro i nerazzurri in programma nel prossimo weekend.

Tre su tre in casa, la Juve di Sarri batte 2-0 la Spal e si avvicina con fiducia alle prossime due partite, martedì in Champions League contro il Bayer Leverkusen e la sfida scudetto di domenica sera contro l'Inter di Antonio Conte.

Il tecnico toscano nel dopo gara si è mostrato soddisfatto della prestazione dei suoi: ''Qualche difficoltà nella fase iniziale l’abbiamo avuta, come succede spesso è la parte più difficile di una partita. Poi abbiamo fatto bene, creando molto e concedendo poco. Nel secondo tempo abbiamo riconquistato meglio la palla, nella prima mezzora la palla viaggiava piano''. La mente corre inevitabilmente al Derby d'Italia contro l'Inter, che vincendo anche a Genova con la Sampdoria, resta a punteggio pieno: ''Non so molto di loro, semplicemente perché non li ho ancora visti giocare. Stiamo scendendo in campo spesso e ci concentriamo solo sulle squadre che via via affrontiamo. Ora vedremo un paio di partite del Bayer Leverkusen e poi andremo a cena. Comunque non avevo dubbi sul fatto che l’Inter facesse bene, visto il livello dei giocatori e del tecnico''.

Una squadra che sta assimilando sempre di più i dettami del nuovo allenatore e che avrà bisogno di tutto il suo potenziale offensivo nelle prossime importanti gare come ha ricordato Sarri: "Dybala per noi è un giocatore importante, ci dà soluzioni. Cristiano Ronaldo ha fatto una partita vivace, abbiamo tre attaccanti con Higuain che stanno bene. Chiunque si sceglie in questo momento si hanno risposte positive e questo è determinante''.

Segui già la nuova pagina Sport de ilGiornale.it?