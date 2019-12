Juventus, Sarri: "Il sorpasso dell'Inter deve servirci da stimolo"

La Juventus di Maurizio Sarri, nell'ultimo weekend di Serie A, ha subito il sorpasso in campionato da parte dell'Inter di Antonio Conte che con la vittoria sulla Spal e il conseguente pareggio dei bianconeri in casa contro il Sassuolo di Roberto De Zerbi hanno lasciato il primato ai nerazzurri. Il campionato naturalmente è ancora lungo ma l'Inter sta dimostrando di essere una rivale credibile per la Vecchia Signora che domina da otto anni in Italia.

La Juventus è l'unica squadra ancora imbattuta in tutta Europa, con undici vittorie e tre pareggi in campionato, quattro vittorie e un pareggio in Champions League. L'obiettivo dei bianconeri è ora quello di chiudere al meglio il 2019 magari sorpassando nuovamente l'Inter prima della sosta natalizia, nerazzurri permettendo, chiudendo alla grande e senza sconfitte in Champions e magari vincendo anche la Supercoppa Italiana nella finale che si giocherà contro la Lazio di Simone Inzaghi domenica 22 dicembre alle ore 17:45.

Domani alle ore 20:45 la Juventus sarà ospite della Lazio, terza in classifica, in campionato e che ha tutte le intenzioni di accorciare proprio sui bianconeri e magari anche sull'Inter che questa sera giocherà al Meazza contro la Roma di Fonseca. Sarri ha accolto di buon grado il sorpasso dei nerazzurri e anzi lo prende come stimolo a far meglio: "Spero che sia un grande stimolo per noi avere una squadra davanti. Spero ci dia grande motivazione. Avere l'Inter davanti è uno stimolo".

La Juventus ha la miglior difesa del campionato con soli 12 gol subiti ma in attacco potrebbe fare meglio dato che le bocche di fuoco di cui dispone Sarri sono di prim'ordine. I bianconeri hanno palesato qualche difficoltà subito dopo le partite di Champions League con l'ex Napoli e Chelsea che ha dato la sua interpretazione: " Nelle partite post Champions abbiamo più difficoltà. Forse c'è un calo di motivazione, forse solo un calo di energie mentali e nervose. Vedendo gli allenamenti però sono fiducioso, Poi sarà il campo a dare le risposte come sempre".

Questa sera l'Inter di Conte in caso di vittoria potrebbe scappare a più quattro dalla Juventus che domani sera all'Olimpico proverà a battere una squadra, quella biancoceleste, che è in forma smagliante e che è reduce da sei vittorie consecutive in campionato che l'hanno portata al terzo posto a sette punti dalla capolista e a sei dalla Vecchia Signora. In caso di pareggio o di sconfitta dei nerazzurri, però, la squadra di Sarri avrebbe la possibilità del controsorpasso ma la Lazio sarà sicuramente un osso duro da superare.

