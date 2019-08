Juventus, scambio Cancelo-Danilo: accordo trovato col Manchester City

Danilo è a un passo dalla Juventus: è chiusa definitivamente l'operazione di scambio tra il terzino brasiliano del Manchester City e Joao Cancelo.

La missione inglese di Fabio Paratici porta a casa i primi risultati, secondo quanto riferisce SKySport, è arrivata la fumata bianca: Cancelo va da Guardiola, Danilo e 30 milioni di euro invece prendono la direzione di Torino. La trattativa ai dettagli, può chiudersi nella giornata di oggi, appaiono superate infatti le divergenze tra i due club riguardo riguardo alla valutazione del terzino dei Citizens.

Decisiva l'apertura dello stesso Danilo alla Juventus per quanto riguarda il contratto, i bianconeri che gli hanno proposto un accordo più lungo anche se minore dal punto di vista delo stipendio. Al momento ha ancora tre anni di contratto con il Manchester City a 5 milioni di euro netti a stagione. Questi verrebbero spalmati dalla Juve su un lasso di tempo maggiore con il nuovo accordo di cinque anni a 4 milioni di euro l'anno. Superate anche le divergenze sulla valutazione del cartellino. Se in un primo momento ballavano circa 10 milioni, il City lo valutava 35 milioni, la Juve 25: l'intesa è stata raggiunta a 30 che sommati al conguaglio dello stesso valore pareggia il costo di Cancelo, valutato 60.

Maurizio Sarri avrà quindi un nuovo esterno difensivo, che si contenderà con De Sciglio il posto da titolare sulla corsia destra. Alla Juve Danilo ritroverà Alex Sandro, suo ex compagno al Porto, con cui formò per tre anni una splendida coppia di terzini, ammirata in tutta Europa.

