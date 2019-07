La Juventus scippa Lukaku all'Inter: lo sgarbo ai rivali di sempre

La Juventus con un colpo di coda sta per soffiare Romelu Lukaku ai rivali storici dell'Inter che rischiano di rimanere con un pugno di mosche in mano. Nell'attuale rosa nerazzurra, infatti, ci sono solo due attaccanti, Lautaro Martinez e Matteo Politano più eventualmente Ivan Perisic che Antonio Conte considera come seconda punta e non come esterno, per sua stessa ammissione. Il club bianconero, invece, nonostante abbia diversi centravanti in rosa ha deciso di sferrare l'affondo decisivo per rinforzarsi e per fare uno sgarbo ai nerazzurri che erano da settimane sul belga. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport i due club sono già d'accordo sullo scambio quasi alla pari tra l'ex attaccante del Chelsea e Paulo Dybala che se dirà sì ai Red Devils sbloccherà definitivamente la trattativa.

Lukaku ha già un accordo con la Juventus di 9 milioni di euro netti a stagione, inclusi i bonus, mentre Dybala per dire sì allo United pretenderebbe una cifra compresa tra i 10 e i 12 milioni di euro. Possibile che l'argentino possa rivedere al ribasso le sue pretese per far sì che la fumata diventi bianca. L'Inter, dunque, sta per essere scippata di un giocatore fortemente voluto da Antonio Conte e ora solo un "rimpiazzo" di assoluto valore, come ad esempio Edinson Cavani, potrebbe non far rimpiangere all'Inter il fatto di non aver chiuso subito per l'acquisto del belga che pare sia ormai destinato ad andare a rinforzare la rosa di Maurizio Sarri. Tutto questo Dybala permettendo: serve il sì della Joya per far sì che l'affare si sblocchi con i Red Devils che nel frattempo stanno prendendo informazioni anche su Mario Mandzukic, anche lui fuori dai programmi della società di Corso Galileo Ferraris.

