Juventus, lo sfogo di Sarri: "Basta pensare alla partita successiva"

La Juventus è in piena emergenza con i terzini dato che né Danilo, né Mattia De Sciglio saranno disponibili da qui alla sosta per le nazionali. Domani i bianconeri giocheranno contro la Spal e ci sarà solo Juan Cuadrado, adattato per il ruolo di terzino destro. Sarri in conferenza stampa ha smentito la possibilità di giocare con una difesa a tre: "No, per me la difesa a tre è difficilmente proponibile, se non per piccoli spezzoni di partita. C'è il rischio di difendere a cinque troppo bassi. Abbiamo provato delle soluzioni e alla fine sceglieremo la migliore. I nostri centrali sono tutti destri e potrebbero avere due problemi a giocare sulla fascia: cambio di ruolo e piede sfavorevole. Vedremo chi tra i nostri mancini potrà adattarsi meglio:

Sarri ha poi parlato di due "epurati" come Mandzukic ed Emre Can: "Emre titolare? Non lo so, è uscito provato dalla scelta relativa al taglio dalla lista Champions. Eravamo obbligati a tagliare due giocatori. Ora si sta allenando bene e ha reagito. Per domani vedremo. Manduzkic? Mario è d'accordo con la società di restare in disparte, poi vederemo quando chiuderanno il mercato".

L'ex tecnico del Napoli ha poi commentato l'ingresso nel suo staff di Andrea Barzagli: "Avevo parlato con lui a fine giugno, ma aveva degli impegni e mi aveva chiesto di poter dare la sua risposta definitiva a settembre. Ora ha accettato e siamo molto contenti che sia entrato a far parte dello staff. Il suo primo incarico sarà quello di curare la fase difensiva di alcuni giocatori che hanno ancora qualche carenza. Come per esempio Cuadrado, che può crescere molto come terzino e migliorare in alcuni movimenti e posture".

Sarri ha parlato anche della compatibilità tra CR7, fulcro dell'attacco bianconero, con Gonzalo Higuain e Paulo Dybala: "Penso che con la Spal sarà una partita complicata, e a me sembra che nessuno stia parlando di questa gara, che invece potrebbe essere difficilissima. Penso che Ronaldo sia un grande e possa giocare con tutti i grandi giocatori. Higuain è un ragazzo con grande abilità tecnica, Dybala è sopraffino tecnicamente e Ronaldo è un fuoriclasse. Penso possano quindi coesistere in certe fasi della partita anche in tre".

Infine, l'ex allenatore del Chelsea ha parlato anche delle difficoltà d'approccio avuto contro Verona e Brescia dove la squadra si è trovata due volte in svantaggio: "Abbiamo avuto i soliti problemi. Se vai sotto, tra l'altro contro due squadre in buona salute, non è mai semplice rimontare. Potevamo fare qualcosa di più, però poi, andando in svantaggio, sono diventate due partite difficili. La prima cosa da evitare è prendere gol. Dobbiamo migliorare gli approcci alle partite prima di tutto".

