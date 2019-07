La Juventus si butta su Eriksen: Sarri vuole il danese del Tottenham

La Juventus ha già effettuato diverse operazioni in entrata con gli arrivi di Aaron Ramsey, Adrien Rabiot, Demiral, Matthijs de Ligt e Gianluigi Buffon. Il lavoro di Fabio Paratici, però, non è finito dato che in ballo ci sono diverse trattative come quella per Romelu Lukaku o Mauro Icardi, più un altro centrocampista di spessore dato che Blaise Matuidi e Sami Khedira lasceranno quasi certamente Torino. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo Marca, infatti, la dirigenza della Juventus ha messo nel mirino il centrocampista del Tottenham Christian Eriksen, che andrà in scadenza di contratto il 30 giugno del 2020.

Il danese ex Ajax ha già fatto sapere al club che ritiene conclusa la sua esperienza a Londra e dunque non rinnoverà il suo contratto in scadenza. Gli Spurs sono disposti a cederlo e ad ascoltare offerte ma non faranno sconti per il loro giocatore che è appetito da tanti club tra cui anche la Juventus. Sul talento del Tottenham ci sarebbero anche Atletico Madrid, Manchester United e addirittura il Milan che partirebbe però decisamente attardato sia per una questione di ingaggio da corrispondere al giocatore sia per il fatto che non giocherà la Champions League. Secondo i rumors provenienti dalla Spagna sarebbe stato proprio Maurizio Sarri in persona a richiedere al club l'acquisto di Eriksen abile a ricoprire diversi ruoli a centrocampo.

