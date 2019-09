Juventus sul velluto contro la Spal: 2-0 con i gol di Pjanic e Cristiano Ronaldo

La Juventus di Maurizio Sarri gioca una buona partita contro la Spal di Leonardo Semplici e ottiene una vittoria meritata e preziosa contro la Spal di Leonardo Semplici, in piena crisi, e quasi mai pericolosa dalle parti di Buffon. I bianconeri hanno regolato gli avversari con due gol, uno per tempo, di Miralem Pjanic e Cristiano Ronaldo al terzo centro stagionale in cinque presenze. La Juventus non ha mai tremato e traballato nonostante l'emergenza esterni ed ha preso tre punti d'oro che la portano a quota 16 punti in classifica, a più uno sull'Inter che alle 18 giocherà in casa della Sampdoria di Eusebio Di Francesco. In caso di pareggio i bianconeri aggancerebbero i nerazzurri, in caso di sconfitti sarebbe primo posto in solitaria per la Vecchia Signora.

Juventus subito aggrssiva al 7' con CR7 che scarica in porta: para Berisha. Khedira vicino al vantaggio al 9' che di testa per poco non sorprende il numero uno della Spal. Ronaldo si rende ancora pericoloso al 19' ma gli ospiti si salvano con affanno. Dybala fa tutto bene al 34' e va al tiro: Berisha in angolo. Due minuti dopo ancora la Joya va al tiro e il portiere albanese gli dice ancora no. Berisha si supera ancora al 43' sul tentativo di testa di Ramsey ma al 45' nulla può sul tiro di controbalzo di Pjanic che si va ad infilare all'incrocio dei pali.

Nella ripresa Berisha ancora protagonista al 54' sul colpo di testa di Khedira e con due grandi interventi su Dybala al 67' e Ronaldo al 68' . L'ex portiere dell'Atalanta dice ancora no a CR7 al 74' ma al 79' si deve arrendere al colpo di testa del fuoriclasse di Funchal ben servito da Dybala sul secondo palo. Dybala all'89' sfiora il palo con un gran tiro di destro e la partita va in archivio con la netta vittoria dei bianconeri.

Il tabellino

Juventus: Buffon; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Matuidi; Khedira (61'Emre Can), Pjanic, Rabiot (77' Bentancur); Ramsey (65' Bernardeschi); Dybala, Cristiano Ronaldo.

Spal: Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Sala (72' Jankovic), Murgia (60' Strefezza), Valdifiori, Missiroli, Reca; Petagna, Moncini (76' Paloschi)

Reti: 45' Pjanic (J), 79' Cristiano Ronaldo (J)

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?