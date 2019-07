Juventus, Szczesny: "Sarri ha cambiato il ruolo del portiere"

Domani alle ore 13:30 italiane la Juventus di Maurizio Sarri sfiderà a Nanchino l'Inter di Antonio Conte per la sfida di International Champions Cup. Entrambe le squadre hanno perso all'esordio rispettivamente contro il Tottenham di Mauricio Pochettino, per 3-2, con un best gol di Harry Kane che ha beffato Szczesny da metà campo, e contro il Manchester United che ha punito i nerazzurri per 1-0 con il gol di Greenwood.

Il derby d'Italia è ormai alle porte con Wojciech Szczesny che ha parlato di questo inizio di preparazione e del cambiamento anche del suo ruolo di portiere: "A Nanchino fa molto caldo, ma è una bellissima città e ci sono tantissimi tifosi. Cercheremo di ripagarli domani con un grande spettacolo. Giocando con la linea più alta cambia anche il ruolo del portiere, perchè si deve aiutare la squadra con i palloni in profondità. Dobbiamo trovare il giusto equilibrio, ma ci stiamo lavorando".