Juventus, il Tottenham si prende Dybala: dalla Joya i soldi per Lukaku

Paulo Dybala è fuori dai progetti della Juventus e di Maurizio Sarri e gli è stato detto a chiare lettere. L'ex attaccante del Palermo ha diverse offerte e ora l'ultima in ordine di tempo pervenuta in Corso Galileo Ferraris è quella del Tottenham di Mauricio Pochettino disposto a mettere sul piatto 70 milioni di euro. Ora toccherà alla Joya accettare o meno il trasferimento nel club che ha giocato l'ultima finale, perdendola, di Champions League. La Juventus, dal canto suo, ha già accettato l'offerta degli Spurs ma ci sarà tempo fino a domani dato che il mercato in Inghilterra chiuderà proprio l'8 agosto, alla vigilia dell'inizio del campionato con il Liverpool che aprirà le danze contro il Norwich.

Dybala ha detto no al Manchester United di fatto sparando alto, altissimo per quanto riguarda l'ingaggio richiesto ma forse il suo no è stato dettato dal fatto che i Red Devils giocheranno l'Europa League e non la Champions League. Il Tottenham, invece, disputerà la competizione regina con il 25enne di Laguna Larga che potrebbe decidere di accettare l'offerta degli Spurs che gli darebbero un ruolo centrale e da protagonista. I soldi incassati dalla cessione di Dybala potrebbero rimettere in corsa la Juventus per Lukaku che nel frattempo ha rotto con lo United, ma attenzione anche all'Inter che è sempre vigile sul giocatore che potrà comunque essere ceduto entro il 2 settembre.

