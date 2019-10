Juventus, tutti i segreti di Cristiano Ronaldo per essere sempre al top

Cristiano Ronaldo è in tutto e per tutto un vero e proprio robot, sportivamente parlando. Il fuoriclasse della Juventus segna sempre, segna a chiunque: con la rete realizzata ieri ai tedeschi del Bayer Leverkusen, vittima numero 33 in Champions League, il portoghese è salito a quota 128 reti in 168 presenze complessive tra Sporting Lisbona, Manchester United, Real Madrid e Juventus. Il fuoriclasse di Funchal unisce grandi doti atletiche a quelle mentali dato che sembra avere 24-25 anni nonostante nel mese di febbraio compirà 35 anni.

Il suo più grande segreto è il lavoro, il duro lavoro che compie ogni giorno nonostante sia già uno dei più grandi giocatori della storia del calcio. Novella 2000 ha svelato la giornata tipo del portoghese che presta molta attenzione alle sue abitudini alimentari e non solo. L'attaccante della Juventus, infatti, segue una dieta ferrea fatta di proteine magre, cereali, fibre, vitamine e sali minerali che vengono suddivisi in sei piccoli spuntini durante tutta la giornata a distanza di un massimo di tre-quattro ore in modo tale da tenere sempre in attività il metabolismo.

Cristiano Ronaldo, ovviamente, non include alcolici nella sua particolare dieta e fa molta attenzione al riposo: fondamentale per la sua tenuta psico-fisica. Pare che durante l'intera giornata, infatti, l'ex attaccante di Real Madrid e Manchester United faccia cinque riposini giornalieri della durata complessiva di novanta minuti. La sera, inoltre, CR7 non va a letto tardi. A tutto questo il 34enne portoghese unisce il grande lavoro quotidiano fatto di sedute in palestra e in piscina per allenare al meglio il fisico e preservarlo dagli infortuni muscolari che di fatto sono davvero pochi e di poco conto considerando l'età reale del fenomeno lusitano.

