Juventus, tutti a Linate per Cristiano Ronaldo: ma dall'aereo scende Borini

La Juventus sta per chiudere il colpo del secolo con l'acquisto dal Real Madrid di Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese rinforzerebbe notevolmente la squadra di Massimiliano Allegri che punta con decisione alla vittoria della Champions League nella prossima stagione. L'arrivo dell'ex attaccante del Manchester United darebbe un segnale forze alle altre big europee: ovvero che la Juventus è diventata ufficialmente una delle super potenze del calcio mondiale. I tifosi bianconeri stanno attendendo con ansia che la trattativa si chiuda nel più breve tempo possibile ma nel frattempo si stanno diffondendo tantissime fake news sull'arrivo del campione portoghese in Italia.

Qualche giorno fa, addirittura, i tifosi della Juventus presenti all'aeroporto di Caselle hanno scambiato Armando Izzo, nuovo acquisto del Torino, per Cristiano Ronaldo. Questa volta, però, nel pomeriggio di venerdì si sparge la voce che alle 18:30 arriverà un'aereo privato a Linate, con tanto di sigla OKPMI. A bordo di questo volo privato si dà la certezza che ci sia Cristiano Ronaldo in arrivo da Ibiza, tifosi e giornalisti si muovono in direzione dell'aeroporto milanese e in realtà dall'aereo scende sì un giocatore di calcio ma molto meno famoso e conosciuto di Cristiano Ronaldo: il calciatore del Milan Fabio Borini. In realtà, la trattativa tra la Juventus e il Real Madrid non è ancora stata chiusa con il giocatore che si sta godendo le vacanze in Grecia dopo la cocente eliminazione agli ottavi di finale del Mondiale per mano della Francia. La sensazione è che non manchi molto per la tanto attesa fumata bianca e allora i tifosi bianconeri potranno finalmente gioire per il reale arrivo di Cristiano Ronaldo a Torino.