La Juventus vince 2-0 in casa del Bayer Leverkusen. Bianconeri imbattuti in Champions

La Juventus di Maurizio Sarri vince 2-0 in casa del Bayer Leverkusen, sale a quota 16 punti e resta imbattuta in Champions League. I bianconeri già qualificati con largo anticipo, da primi del girone, agli ottavi di finale giocano una buona partita in casa dei tedeschi che avrebbero avuto bisogno di una vittoria e di un mancato successo dell'Atletico Madrid in casa contro la Lokomotiv Mosca per strappare il pass per il turno successivo (gli spagnoli hanno invece vinto 2-0). Le reti di Cristiano Ronaldo a 15 minuti dalla fine e di Gonzalo Higuain in pieno recupero hanno regalato un successo importante per il morale e non solo dopo la sconfitta pesante rimediata in campionato contro la Lazio. I bianconeri chiudono dunque al primo posto e lunedì 16 dicembre nel sorteggio di Nyon conosceranno l'avversaria degli ottavi di finale. I pericoli da evitare si chiamano Real Madrid, Tottenham e Chelsea mentre le due più abbordabili potrebbero essere Lione e Borussia Dortmund che ha estromesso l'Inter dalla competizione.

Bayer Leverkusen arrembante in avvio con Demirbay che all'10' si rende pericoloso dalle parti di Buffon ma strozza il tiro. Un minuto dopo Higuain serve con un tiro cross CR7 che non ci arriva di un soffio. Al 12' Diaby va al tiro violento: la palla colpisce in pieno il palo. Cristiano Ronaldo al 21' si mette in proprio e per poco non porta in vantaggio la Juventus mentre qualche istante dopo ci prova anche Cuadrado dalla distanza: palla fuori di poco. Buffon compie una grande parata al 22' sulla conclusione velenosa di Bellarabi. Occasione per Alario al 35' che di testa la mette alta, un minuto dopo è invece Higuain ad avere la chance per colpire ma spara alto con il sinistro. Demiral salva tutto al 44' su Havertz che si stava presentando tutto solo davanti a Buffon.

Nella ripresa CR7 trova il gol del vantaggio al 51' annullato per fuorigioco e al 53' Higuain viene anticipato in extremis dall'ottimo intervento difensivo di Sinkgraven. I bianconeri controllano il match e l'ingresso di Dybala per Bernardeschi al 67' è chiaro segnale di come Sarri la voglia vincere. La Joya al 75' dipinge un bell'assist per CR7 che non deve far altro che spingerlo in rete con un tocco facile facile. Al minuto 87' invasione di campo pacifica di un tifoso che corre ad abbracciare Ronaldo e viene poi accompagnato all'uscita. In pieno recupero ecco il 2-0 della Juventus con Higuain che ben servito da Dybala mette la parola fine alla partita.

Il tabellino

Bayer Leverkusen: Hradecky; L. Bender, Dragovic, S. Bender, Sinkgraven; Aranguiz, Demirbay (63' Baumgarlinger); Bellarabi (66' Bailey), Havertz, Diaby; Alario (85' Volland)

Juventus: Buffon; Danilo, Demiral, Rugani, De Sciglio; Cuadrado, Pjanic, Rabiot (85' Matuidi); Bernardeschi (67' Dybala), Higuain, Cristiano Ronaldo

Reti: 76' Cristiano Ronaldo (J), 92' Higuain (J)

