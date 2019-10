La Juventus vince al 96': Genoa ko 2-1. Bianconeri primi in classifica

La Juventus di Sarri, orfana di Gonzalo Higuain ma con Cristiano Ronaldo in campo, vince a fatica contro l'ottimo Genoa di Thiago Motta e lo fa al 96' con un calcio di rigore guadagnato e poi trasformato dallo stesso fuoriclasse di Funchal. Al gol di Bonucci siglato al 38' del primo tempo ha risposto poco dopo Kouamé con un gol fortunoso. Nella ripresa il Genoa rimane in dieci uomini per l'espulsione severa di Cassata ma nonostante questo continua a giocare a viso aperto, di contro la Juventus sfiora il gol più volte con Bernardeschi, Douglas Costa e Cristiano Ronaldo che trova anche la rete del 2-1 al 93', annullato per fuorigioco. Quando tutto sembra far pensare che possa finire 1-1 ecco l'ingenuo fallo di Sanabria sul 34enne portoghese che poi realizza freddamente il rigore che regala tre punti d'oro alla Juventus che si riprende la vetta della classifica a quota 26 punti a più uno sull'Inter di Antonio Conte.

Nel primo tempo Romero si immola sul tiro di Bernardeschi all'8' mentre al 13' Pinamonti ci prova ma la sua conclusione è debole e termina docilmente tra le braccia di Buffon. Radu compie un miracolo sul tiro di Dybala al 16' e al 19' la Joya ci prova ancora ma il suo missile termina alto sopra la traversa. Zapata svetta di testa al 25' ma la sua conclusione termina fuori. Pandev serve bene Ghiglione che non riesce a far male a Buffon mentre Radu tra il 34' e il 35' compie due miracoli su CR7 prima e su Dybala poi. I bianconeri la sbloccano al 37' con Bonucci che di testa anticipa il portiere rumeno del Genoa e porta in vantaggio la Juventus. Buffon si salva in qualche modo sul siluro di Schone al 40' e un minuto dopo Alex Sandro sbaglia il disimpegno e serve Kouamé che con un tiro sporco di destro batte Buffon per l'1-1.

Il Genoa parte aggressivo nella ripresa ma al 51' resta in dieci uomini per l'espulsione di Cassata che viene ammonito per la seconda volta, in maniera un po' severa, dall'arbitro per una trattenuta su Dybala. Nonostante l'inferiorità numerica il Genoa si fa sempre più minaccioso dalle parti di Buffon. Radu compie un miracolo sul sinistro di Bernardeschi al 73' e al 74' compie un buon intervento anche su CR7 che poco dopo si divora il 2-1 con un colpo di testa messo a lato da pochi passi. Al 78' Bonucci serve ancora CR7 che non riesce a segnare. Douglas Costa va al tiro di sinistro all'81' e il suo tentativo spaventa e non poco Radu. Pinamonti va vicino al gol all'86' ma non riesce a trovare l'impatto con il pallone. Al minuto 87' viene ristabilita la parità numerica complice la doppia ammonizione di Rabiot. CR7 decolla di testa al 93' su assisti di Cuadrado e segna ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Sanabria atterra CR7 al 94' e l'arbitro concede il rigore: dal dischetto l'ex Real Madrid non sbaglia.

Il tabellino

Juventus: Buffon; Cuadrado, Rugani, Bonucci, Alex Sandro; Khedira (61' Rabiot), Bentancur, Matuidi (61' Ramsey); Bernardeschi (80' Douglas Costa); Dybala, Ronaldo

Genoa: Radu; Ghiglione, Romero, Zapata, Ankersen; Schone, Cassata; Pandev (68' Gumus), Agudelo (85' Radovanovic), Kouame (81' Sanabria); Pinamonti

Reti: 38' Bonucci (J), 41' Kouamé (G), 96' Cristiano Ronaldo (J)

Napoli-Atalanta 2-2

Alle 19 il Napoli di Ancelotti non va oltre il 2-2 in casa contro l'Atalanta di Gasperini nonostante una buona prova offerta dagli azzurri. Ai gol di Maksimovic e Milik hanno risposto Freuler e Ilicic nel finale con un gol contestato per un presunto precedente fallo in area di rigore dei bergamaschi commesso da Kjaer su Llorente.

Partite ore 21

Cagliari-Bologna 3-2

Divertente partita alla Sardegna Arena tra il Cagliari di Rolando Maran e il Bologna di Sinisa Mihajlovic. A spuntarla i padroni di casa frutto della doppietta di Joao Pedro e del gol di Simeone. Di Santander e l'autogol di Olsen le reti degli ospiti che restano fermi a quota 12 punti in classifica. Cagliari a quota 18 punti come Lazio e Napoli e a meno uno dalla Roma quarta.

Udinese-Roma 0-4

La Roma di Fonseca passeggia per 4-0 sul campo dell'Udinese e lo fa nonostante abbia giocato per un'ora in dieci uomini per l'espulsione di Fazio. I gol della sfida della Dacia Arena portano la firma di Zaniolo, Smalling, Kluivert e di Kolarov su rigore. Giallorossi quarti a quota 19 punti, Udinese ferma a quota 10 e con Tudor che ora rischia seriamente l'esonero con undici gol incassati nelle ultime due giornate.

Sassuolo-Fiorentina 1-2

La Fiorentina di Montella, senza Ribery, vince per 2-1 in rimonta sul campo del Sassuolo di De Zerbi passato in vantaggio con Boga ma ripreso nel secondo tempo dalle reti di Castrovilli, alla seconda in Serie A, e di Milenkovic che porta così tre punti d'oro ai viola che salgono a quota 15 punti, neroverdi fermi a quota 9 ma con una partita da recuperare.

Lazio-Torino 4-0

Severo 4-0 inflitto dalla Lazio al Torino di Walter Mazzarri che ora rischia seriamente l'esonero. I gol della partita portano la firma di Acerbi, la doppietta di Immobile sempre più capocannoniere della Serie A e dell'autogol di Belotti. Espulso N'Koulou al 69' La Lazio sale a quota 18 punti mentre il Toro resta fermo a quota 11.

Sampdoria-Lecce 1-1

La Sampdoria gioca male contro il Lecce, va sotto in virtù del gol di Lapadula ma si salva al 92' con Ramirez che segna di testa l'1-1 finale. Salentini in dieci uomini dal 71' per l'espulsione di Tachtsidis. Con questo pareggio i blucerchiati restano ultimi a quota 5 punti, giallorossi a quota 9.

LA CLASSIFICA DI SERIE A: Juvenus 26, Inter 25, Atalanta 21, Roma 19, Napoli, Lazio e Cagliari 18, Fiorentina 16, Parma 13, Bologna e Verona 12, Torino 11, Udinese e Milan 10, Sassuolo e Lecce 9 e Genoa 8, Spal e Brescia 7, Sampdoria 5.

