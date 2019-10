La Juventus vince ancora: battuto il Bologna

La Juventus si aggiudica tre punti anche nell'ottava giornata del campionato Serie A 2019/20 e consolida il primato per quel che riguarda la classifica: all'Allianz Stadium il Bologna è uscito sconfitto dopo una prestazione comunque da non buttare.

La partita

Nel primo tempo i bianconeri si rendono padroni del campo fino al vantaggio firmato da Cristiano Ronaldo arrivato al 19': su ripartenza di Alex Sandro, il portoghese si incunea in area e da posizione defilata riesce a trafiggere Skorupski sul primo palo. 7 minuti più tardi gli ospiti pareggiano le marcature: sugli sviluppi di un traversone di Orsolini, arriva la spizzata di Mbaye per Danilo che con un potente destro non lascia alcuno scampo a Buffon. I rossoblu chiudono in crescendo dimostrando un notevole coraggio.

Nella seconda frazione di gioco i ragazzi di mister Sarri ripartono forte: prima Rabiot avanza sulla sinistra ma trova la chiusura di Krejci su Bernardeschi; poi il numero 7 impatta il pallone di testa da calcio d'angolo ma il portiere avversario gli nega la seconda gioia personale. 60 secondi più tardi arriva il sorpasso della Vecchia Signora dopo pasticcio difensivo del Bologna: Orsolini e Mbaye si scontrano tra di loro, Soriano serve accidentalmente CR7 nella propria area, un tiro iniziale viene ribattuto da Bani sulla cui respinta si avventa Pjanic che trova la firma che vale il 2-1. Al minuto 83 la compagine di Mihajlovic prova a reagire: dopo un errore di de Ligt, Palacio prova a calciare ma viene murato; Orsolini si divora il pareggio lasciando la sfera davanti a Gigi. Il Bologna nel finale sfiora il clamoroso pareggio: Orsolini batte la punizione, Santander incorna il pallone che termina sulla traversa e poi tenta la rovesciata ma trova un super Buffon che vola e smanaccia quello che sarebbe potuto essere il tiro del 2-2.

Il tabellino

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Khedira (dal 17′ st Bentancur), Pjanic, Rabiot (dal 22′ st Matuidi); Bernardeschi; Higuain (dal 36′ st Dybala), Ronaldo. A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Danilo, Demiral, Rugani, Can. Allenatore: Sarri.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Bani, Krejci; Poli (dal 37′ st Dzemaili), Svanberg (dal 35′ st Skov Olsen); Orsolini, Soriano, Sansone (dal 35′ st Santander); Palacio. A disposizione: Da Costa, Sarr, Paz, Denswil, Corbo, Schouten. Allenatore: Mihajlovic.

RETI: al 19′ pt Ronaldo, al 26′ pt Danilo, al 9′ st Pjanic.

AMMONIZIONI: Soriano, Sarri, Rabiot, Bentancur, Danilo.

