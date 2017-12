La Juventus vola ai quarti di finale di Coppa Italia: Genoa ko 2-0

La Juventus di Allegri non stecca contro il Genoa e si guadagna l'accesso ai quarti di finale di Coppa Italia. I bianconeri hanno realizzato un gol per tempo: sul finire della prima frazione ci ha pensato Dybala a gonfiare la rete, a un quarto d'ora dal termina ci ha pensato l'altro argentino Gonzalo Higuain a chiudere la pratica. Nel finale giallo in area di rigore della Juventus: Maresca concede prima il rigore per una manata di Asamoah su Pellegri ma poi cambia la decisione grazie al Var. I bianconeri nei quarti di finale se la vedrann contro il Torino che ha battuto 2-1 a domicilio la Roma di Di Francesco.

La Juventus mette subito le cose in chiaro nel primo tempo contro il Genoa di Ballardini che si difende con ordine. Al 24' i bianconeri hanno la prima vera occasione da rete con Douglas Costa che va al tiro di sinistro ma trova la splendida parata di Lamanna che la mette in angolo. Alla mezz'ora Bernardeschi calcia sull'esterno della rete un suggerimento di Douglas Costa. Marchisio spara fuori da buona posizone, mentre anche Dybala è impreciso al 39'. Due minuti dopo Lamanna disinnesca una punizione al veleno di Bernardeschi e due dall'intervallo la Joya porta avanti la Juventus. Veronica sul pallone per eludere due avversari e tiro in porta di prima intenzione che non lascia scampo al numero uno del Genoa.

Nella ripresa il Genoa ha una grande chance sull'errore in appoggio di Barzagli ma Centurion non ne approfitta. Bentancur e Douglas Costa provano a far male a Lamanna ma senza risultati mentre al 61' Szczesny para alla grande su Galabinov che tre minuti dopo per poco non beffa il polacco con un bellissimo mancino che termina di poco fuori. Al 65' Sturaro da ottima posizione si fa intercettare da Gentiletti e al 76' Higuain con un tiro radente potente e preciso di destro fa secco ancora una volta Lamanna. All'83' l'arbitro Maresca prima assegna un rigore al Genoa per una manata di Asamoah su Pellegri ma poi cambia la decisione grazie al Var. Nel finale ancora Higuain impegna Lamanna.