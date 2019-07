La Juventus vola in borsa: ora è nella top 3 d'Europa

Anche la Borsa premia la Juventus . Non solo coppe e vittorie per la Juve guidata da Andrea Agnelli: infatti, secondo un studio Figc, relativo alla stagione 2017/18 , il club bianconero ha il terzo miglior andamento per valore delle azioni tra i club quotati in borsa.

Solo Ajax e Benfica hanno fatto meglio

Il report che incorona la Juventus tra i 3 migliori andamenti delle azioni tra i club quotati in borsa è stato realizzato in collaborazione con Arel (Agenzia di ricerche e legislazione) e PwC (PricewaterhouseCoopers) ed è stato presentato oggi alla sala Koch del Senato a Roma.

Lo studio, arrivato alla sua nona edizione, rivela un +38,9% nell'anno di riferimento (2018/18) della Juventus. Meglio della Vecchia Signora in Borsa, solo l'Ajax che registra un +45,4% e il Benfica con un +43,9%. Un enorme riconoscimento per il club che ora vede in panchina Maurizio Sarri, ma non è l'unico. Secondo "ReportCalcio", come si legge siu TuttoSport, il club di Andrea Agnelli è anche la società quotata alla Borsa di Milano con il più alto incremento del valore del titolo tra quelle all'interno dell'indice.