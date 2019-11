La Juventus vuole Haaland. Ma ci vogliono 100 milioni

Erling Braut Haaland è la sorpresa delle sorprese. Un vero e proprio astro nascente del calcio mondiale. Sull'attaccante 19enne è già partita l'asta tra Juventus, Manchester United e Real Madrid. Bisognerà però aspettare la sessione del calciomercato estivo per vedere quale sarà il futuro del baby talento.

Numeri record per il 19enne

Haaland sta facendo parlare molto bene di sè. O meglio, i numeri che ha raccolto durante i primi mesi di campionato e Champions league parlano per lui. Chiunque l'abbia visto giocare è rimasto stupito dalla facilità con cui insacca il pallone. Basti pensare che nel campionato austriaco, dove veste la maglia del Salisburgo, ha raccolto 12 gol in 11 presenza, conditi da sei assist vincenti. In Coppa invece ha messo a segno 6 gol giocando solamente 3 partite. Numeri monstre che hanno impressionato tutti e che portano l'attaccante in cima alla lista dei desideri delle formazioni più blasonate.

Ovviamante i grandi club europei hanno già puntato il baby talento di origine norvegese. A svelare l'interesse di diverse squadre per l'attaccante è il direttore sportivo degli austriaci, Christoph Freund, che al tabloid inglese Daily Mirror ha detto: " Sono state scritte tante sciocchezze nelle ultime settimane a proposito di trattative iniziate con club inglesi ed europei. Al momento non ho ancora parlato con nessuno e non credo arriveranno offerte per la sessione inverinarrestabile. A breve farà il salto di qualita? ", come ha riportato Tuttosport. Insomma qualcuno si sta già muovendo. E di certo il Salisburgo potrà fare poco per trattenere il giocatore.

Tra gli interessati al 19enne, ci sarebbe anche la Juventus. Il club di Andrea Agnelli è intenzionato a portare a termine un grosso colpo di mercato, dopo quello di Cristiano Ronaldo, che ha permesso ai bianconeri di raggiungere numeri e confini che prima non erano pensabili. Ma ora c'è da guardare al futuro: l'idea di fondo è quella di acquistare il nuovo CR7 prima dei 24 anni, creando una nuova dinastia vincente, che possa competere in Italia e soprattutto in Europa. Un nuovo Ronaldo da accudire e far crescere nei palcoscenici europei.

Ovviamente Haaland non è ancora definibile come un nuovo Ronaldo. Ma i numeri mostrati finora fanno ben sperare. Ma portarlo a Torino non sarà facile: la base d'asta pare essere attorno ai 100 milioni e la concorrenza, Manchester United e Real Madrid in primis, sarà spietata. Entrambe le squadra infatti stanno cercando di mettere nuove fondamenta per tornare a vincere.