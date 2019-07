Kane punisce la Juventus con un gol da centrocampo: "Il più bello della carriera"

Harry Kane si è già dimostrato in forma smagliante e ha segnato un gran gol che ha mandato al tappeto la Juventus di Maurizio Sarri alla prima uscita stagionale. L'attaccante inglese del Tottenham ha realizzato un gol al 93' ma l'ha fatto da fuoriclasse assoluto con un gran tiro da centrocampo che non ha lasciato scampo a Szczesny. A stupire è stata la rapidità d'esecuzione del 26enne capitano degli Spurs che non ci ha pensato due volte facendo partire un lob preciso e che ha regalato i primi tre punti al Tottenham nella ICC 2019.

Kane a fine partita ha parlato così della sua rete: "Il gol? Probabilmente è uno dei più belli che abbia mai fatto nel corso della mia carriera: ho visto che il portiere spesso era fuori dai pali, così ho pensato che se ce ne fosse stata la possibilità avrei provato a sorprenderlo. E la palla è entrata. Abbiamo fatto bene, anche se è stato difficile giocare con questo caldo. Abbiamo offerto una buona prova, dobbiamo però vedere cosa faremo nelle prossime partite previste per la settimana prossima. Dobbiamo riprendere il nostro cammino da dove lo abbiamo lasciato”.

