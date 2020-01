Kean-gol non basta, l'Everton si fa rimontare 2 gol nel recupero

Il primo gol in Premier di Moise Kean non basta all’Everton di Carlo Ancelotti che in pieno recupero si fa rimontare due gol dal Newcastle. È finita 2-2 la gara tra i Toffees e i bianconeri grazie a due gol dell’outsider Florian Lejeune che entra dalla panchina e salva una partita che pareva largamente compromessa per il Newcastle.

Che potesse essere una festa per l’Everton si era iniziato a sperarlo già nel primo tempo. I padroni di casa, sempre all’attacco, sfiorano la rete che coglie, al 30esimo, l’ex enfant prodige della Juventus. Pescato in area da Bernard, Kean addomestica il pallone e prima di vedersi addosso la muraglia della difesa ospite, all’altezza del dischetto infila di destro il portiere Dubravcka. Per Moise Kean, dopo settimane di polemiche, è giunta la gioia del primo gol in carriera nel campionato inglese. Il secondo tempo si è aperto come s’era chiuso il primo, cioé con l’Everton a caccia del raddoppio. La missione riesce quando l’esterno Digne serve Calvert-Lewin in area che controlla di destro e spedisce in rete di sinistro il gol del 2-0 al 54esimo minuto. Per la squadra di casa, adesso, non c’è che da controllare la gara. Due reti di vantaggio sembrano un ottimo bottino, capace di conferire sicurezza all’Everton di Ancelotti. Ma il calcio è bello perché le partite finiscono al 90esimo. Anzi, spesso e volentieri durano ben più di novanta minuti.

Il Newcastle scavalla il 90esimo nella metà campo avversaria. Al 94esimo, quando ormai tutto pare perduto, Florian Lejeune (uno che di mestiere fa il difensore), s’inventa una clamorosa rovesciata sugli sviluppi di un calcio d’angolo che buca la porta difesa da Pickford. È il 2-1, nemmeno Lejeune ci crede più e, nonostante la stupenda rete messa a segno, esulta poco. L’arbitro non ritiene che la partita sia ancora finita e fa giocare ancora per un altro minuto. Gli ospiti si riversano nell’area Everton dove, al 95esimo, accade di tutto. Ritchie scodella un pallone sul quale Holgate cicca, Fernandez tira e colpisce il palo. La palla flippa in area, Hayden prova la conclusione che rimbalza su un difensore dell’Everton ma finisce addosso a Lejeune che, di forza e prepotenza, dopo aver impegnato Pickford a un primo intervento, la mette dentro. Il 2-2 al 95esimo fa esplodere la gioia del Newcastle e la furia della squadra di Ancelotti, che perde una ghiotta occasione per fare un balzo importante che l’avrebbe portata, almeno momentaneamente, a scavalcare il Tottenham di Mourinho e a ritrovarsi a ridosso della zona Europa League.

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?