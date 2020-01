Klopp e il siparietto su Mourinho: "Che ruolo faceva? Non so, cercate su Google"

Il Tottenham di José Mourinho, questa sera alle ore 18:30, tenterà di fare lo sgambetto al Liverpool di Jurgen Klopp che sta letteralmente dominando la Premier League. I Reds, infatti, hanno inanellato la bellezza di 19 vittorie e un solo pareggio in 20 giornate, hanno dunque messo insieme 58 punti su 60, con 13 punti di vantaggio sul Leicester e 14 sul Manchester City. Il Liverpool, però, ha anche uan partita da recuperare e dunque i punti di vantaggio potrebbero diventare 16 e 17 sulle due rivali più vicine.

Il Tottenham, invece, viaggia distante anni luce dalla vetta della classifica ma si trova a soli sei punti dal quarto posto che vuole dire Champions League. Ci sono diverse squadre che stanno lottando per quella posizione, dal Chelsea di Lampard al Manchester United di Solskjaer fino ad arrivare alle outsider Wolverhampton, a pari punti con gli Spurs, e Sheffield inaspettatamente al quinto posto della classifica.

José Mourinho vuole tentare di fermare i dominatori del campionato inglese e per farlo servirà una prestazione da urlo nonostante mancherà, e per molto tempo, il capitano e terminale offensivo principe Harry Kane. Un successo darebbe un po' di spinta al Tottenham e non riaprirebbe i giochi in Premier ma inizierebbe a minare qualche certezza in una squadra che non sembra avere punti deboli.

Klopp è all'apice della sua carriera di allenatore, e lo sa bene, e questo lo fa risultare anche più rilassato in conferenza stampa. Ieri è andato in onda un vero e proprio show con il tedesco che ha prima incensato il collega portoghese: "Mourinho è un allenatore fantastico, con una precisa mentalità. Vuole sempre vincere, con ogni mezzo disponibile. È una cosa per cui provo rispetto, ma la vera buona notizia è che né io né lui giocheremo. Non so quanto José fosse più bravo come giocatore rispetto a me, ma la certezza è che manderemo in campo due grandi squadre".

Un giornalista gli ha poi domandato chi fosse più bravo come calciatore tra lui e il collega portoghese e a quel punto Klopp inizia una simpatico siparietto: "Non saprei, dove giocava José? Era un portiere? Qualcuno di voi sa in che ruolo giocasse? ". Il tedesco pensa che fosse un portiere, in realtà era un terzino e la sua carriera da calciatore non è mai decollata più di tanto. Klopp chiede poi ai giornalisti presenti in sala di cercare su google e dopo qualche altra domanda arriva la senteza sullo Special One con l'allenatore del Liverpool che esclama: "Scusa José".

"Does anybody know where Jose Mourinho played?"



Jurgen Klopp forgets about Jose Mourinho's playing career and asks the press to Google it pic.twitter.com/BhMlw34pBD — The Sun Football (@TheSunFootball) January 11, 2020

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?