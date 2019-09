Koulibaly regala la vittoria alla Juventus. Ironia sul web: "Degno erede di Chiellini"

Kalidou Koulibaly ieri contro la Juventus ha passato una delle serate più brutte della sua carriera da calciatore. Gonzalo Higuain e compagni gli hanno fatto venire letteralmente il mal di testa con il Pipita che l'ha scherzato in occasione del secondo gol e con il senegalese che ha invece fatto tutto da solo in occasione della rete che ha regalato la vittoria inaspettatamente ai bianconeri in pieno recupero. Il web non ha per niente perdonato il roccioso difensore azzurro con tanti tifosi bianconeri che hanno ironizzato sulla sua autorete: "Koulibaly è il degno erede di Chiellini".

#Kalidou hai fatto il gol più bello della tua carriera e quello che tutti noi juventini applaudono... — Marga (@marga_dp) September 1, 2019

Attimi di poesia...

Come i gol decisivi di #Koulibaly al 90° all'allianz pic.twitter.com/dXZrnkBLsT — 3stelle (@romy_sgro) September 1, 2019

Buongiorno a tutti, ma ovviamente a Kalidou #Koulibaly un po' di più #JuventusNapoli — Vink90 (@Vink901) September 1, 2019

Lo stesso Chiellini, però, è stato protagonista di un gran bel gesto nei confronti del collega del Napoli scendendo in campo, nonostante l'infortunio che lo terrà ai box per sei mesi, per rincuorarlo.

Lo stesso Koulibaly al termine del match ha commentato il suo clamoroso autogol che ha consegnato la vittoria alla Juventus: "È un autogol che mi fa male perché è arrivato dopo una rimonta incredibile. Mi dispiace ma devo, dobbiamo accettarlo: siamo forti. L’abbiamo dimostrato. Lo dimostreremo".

