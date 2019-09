Le lacrime di Cristiano Ronaldo ricordando il papà morto

Il padre di Cristiano Ronaldo è morto nel 2006 a soli 52 anni per un'insufficienza epatica dovuta alla sua dipendenza dall'alcol. CR7 aveva 21 anni e giocava nel Manchester United, ma era solo all'inizio della sua ascesa come calciatore. Di lì a poco avrebbe vinto la prima Premier League, la sua prima Champions League, la sua prima "Scarpa d’oro" e il suo primo "Pallone d'oro".

Quello tra il portoghese e suo papà José Dinis Aveiro, è un tema delicato, di cui l'attaccante della Juventus stesso ha voluto parlare in occasione di un'intervista a cuore aperto alla rete televisiva inglese Itv.

"Purtroppo, non ho mai conosciuto per davvero mio padre, perché era sempre ubriaco" , racconta Ronaldo, prima che il giornalista Piers Morgan gli facesse vedere un filmato in cui Aveiro parlava di quanto fosse orgoglioso di suo figlio. E qui CR7 si lascia andare al pianto: "Non avevo mai visto quel video, scusate" , e con un fazzoletto si asciuga le lacrime.