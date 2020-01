Lady Peluso: "Le parole sulle donne di Collovati? Ho provato amarezza"

Federico Peluso gioca a calcio tra i professionisti dal lontano 2001 quando fece il suo esordio in Serie C2 con la maglia della Pro Vercelli, con cui in tre anni mise insieme oltre 45 presenze. Il 35enne di Roma passa poi alla Ternana in Serie B per due stagioni e poi sempre tra i cadetti per tre annate all'Albinoleffe. A 25 anni approda finalmente in Serie A all'Atalanta e con i nerazzurri disputa tre campionati di Serie A e uno di Serie B.

Nel gennaio del 2013 ecco la grande occasione per Peluso alla Juventus con Conte in panchina che in un anno e mezzo gli concede 31 presenze condite da due reti. A fine anno Federico approda al Sassuolo e ora è già alla sua sesta stagione tra le fila dei neroverdi. Il classe '84 ha girato diverse squadre di club ed è quasi arrivato alla fine della sua carriera anche se non sembra sentire la fatica nonostante compirà 36 anni il prossimo 20 gennaio.

Peluso ha ormai da anni una compagna stabile: si tratta della sexy Sara Piccinini, inviata per la trasmissione "Quelli che il calcio". La fidanzata dell'ex difensore di Atalanta e Juventus ai tempi rispose per le rime a Fulvio Collovati che aveva attaccato le donne che parlano di calcio. A distanza di mesi Sara è tornata a parlare di quella questione ai microfoni di Dribbling e le sue parole sono state riprese da golssip.it: "Io inizialmente non mi sono neanche arrabbiata: sarà il mio carattere, che mi porta sempre a. cercare il lato positivo della cosa. Sicuramente mi lascia un po’ di amarezza e un po’ di dispiacere. Adesso le donne sono protagoniste: prima si raccontava nella canzone che le donne venivano lasciate a casa, ora le donne ci portano gli uomini a vedere le partite".

L'agguerrita Sara ha poi continuato: "Mi è sempre piaciuto il calcio, volevo giocarci: ma quando ero piccola non c’erano squadre che accogliessero le calciatrici. Ho ripiegato sull’arbitraggio, esperienza meravigliosa: mi sono proprio divertita" . Chiusura sulla sua relazione con Peluso: "Federico lo conosco da tanto tempo, siamo cresciuti insieme. Io ho creato un social dove un calciatore, un allenatore professionista può trovare case, negozi e ristoranti per adattarsi velocemente al nuovo posto" .

Sara ha un discreto seguito sui social con oltre 15.000 follower anche se non è una ragazza che ama stare molto al centro del gossip. Scorrendo la sua pagina Instagram si nota come posti spesso foto che la ritraggono in momenti di vita quotidiana e come non ami stare al centro dell'attenzione: i suoi fan, però, dimostrano apprezzare la sua bellezza acqua e sapone e la sua semplicità.



Segui già la pagina di curiosità de ilGiornale.it?