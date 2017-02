L'agente di Buffon: "Smettere nel 2018? Potrebbe anche continuare"

Gianluigi Buffon nonostante abbia compiuto 39 anni lo scorso 28 gennaio ha ancora l'entusiasmo di un ragazzino, è integro fisicamente ed ha voglia di continuare a giocare. Il contratto del capitano della Juventus e della nazionale italiana scadrà il 30 giugno del 2018, poco prima dei Mondiali in Russia. L'ex numero uno del Parma, in quel periodo, arriverà alla scadenza del suo contratto e con ogni probabilità si ritirerà: anche se su questo argomento regna ancora l'incertezza.

La Juventus si sta già cautelando per trovare un sostituto che sarebbe stato individutato in Gianluigi Donnarumma, portiere del Milan che il club di via Aldo Rossi è intenzionato a blindare. Intervistato Zona 11 pm su Rai Sport, Silvano Martina, agente di Buffon ha allontanato Gigio dalla Juventus: "Buffon vuole arrivare al Mondiale 2018 ma con la grandissima voglia che ha, non escludo possa continuare anche dopo quella data. Se Donnarumma andrà alla Juventus? Molto dipenderà dalla volontà del giocatore ma io credo che rimarrà al Milan".