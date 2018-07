L'agente Mendes: "Se CR7 lascia il Real sarà per una nuova sfida"

Continuano senza sosta le indiscrezioni sul possibile trasferimento di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Notizie sempre più insistenti riportano come il campione portoghese potrebbe vestire tra pochi giorni la maglia bianconera.

Voci che inevitabilmente mettono in agitazione il Real Madrid, il presidente Florentino Perez e soprattutto i tifosi dei Galacticos. A tessere le fila di quella che viene definita da più parti come l'operazione non solo dell'estate ma addirittura del secolo sarebbe il potente agente Jorge Mendes.

L'agente di CR7, dopo giorni di silenzio ad agire dietro le quinte, è uscito allo scoperto rilasciando alcune dichiarazioni sull'ipotesi di addio alle Merengues: " Se lasciasse i blancos, sarebbe semplicemente una nuova tappa e una nuova sfida della sua carriera straordinaria. Se se ne andrà, sarà comunque eternamente grato al club, al presidente, ai dirigenti, allo staff medico, ai dipendente della società, ai tifosi e a tutti i madridisti in giro per il mondo ".

Queste le parole che riporta nella serata di oggi il quotidiano lusitano Record. Un'apertura vera e propria alla chiusura dell'avventura di Ronaldo al Real Madrid. Un'esperienza colma di successi per il fuoriclasse, capace di portare nella bacheca del top club blanco 4 delle ultime 5 Champions League.

Ora per il plurivincitore del Pallone d'Oro potrebbe aprirsi un nuovo capitolo della sua carriera. Con la Juventus che attende solo un segnale dalla Spagna per staccare un assegno da 100 milioni di euro ed aggiudicarsi le prestazioni del giocatore più forte al mondo.