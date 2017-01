L'Arsenal piomba su Pjanic: la Juventus punta Luiz Gustavo

Il calciomercato invernale inizia ufficialmente oggi, ma la Juventus è già molto attiva da diversi giorni. Il club bianconero ha ufficializzato fino al 30 giugno del 2020 il centrocampista venezuelano Tomas Rincon, proveniente dal Genoa. Dopo aver perso Axel Witsel, che andrà a giocare in Cina, e quasi certamente anche Roberto Gagliardini destinato all'Inter, la Juventus sonda sempre il terreno per Steven N'Zonzi del Siviglia e Tolisso del Lione ma secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il primo sul taccuino di Marotta e Paratici è Luiz Gustavo del Wolfsburg che piace tanto anche all'Inter.

Dall'Inghilterra, invece, arriva una notizia clamorosa. Secondo quanto riporta il Sun, l'Arsenal di Arsene Wenger è pronto ad offrire la bellezza di 35 milioni di euro pe arrivare a Miralem Pjanic. Il tecnico francese e il centrocampista bosniaco avrebbero già avuto un primo contatto ma la Juventus non vorrebbe privarsene almeno fino a giugno. Inoltre, la dirigenza di Corso Galileo Ferraris sta lavorando sodo per cercare di trovare un accordo con Paulo Dybala per fargli sottoscrivere il rinnovo di contratto, con relativo adeguamento, per allontanare le sirene provenienti dalla Spagna. Infine, il Corriere dello Sport rivela come Alvaro Morata avrebbe manifestato l’intenzione di lasciare il Real Madrid per tornare alla Juventus. L'ex attaccante bianconero sarebbe in stretto contatto telefonico con numerosi ex compagni di squadra e con alcuni dirigenti per sondare la possibilità di tornare a Torino. Difficile ipotizzare che i blancos lo lascino partire a gennaio ma a giugno gli scenari potrebbero cambiare.