L'Atalanta chiede in prestito San Siro per la Champions

L'Atalanta di Gian Piero Gasperini è pronta per affrontare per la prima volta nella sua storia la Champions League. La società orobica sta anche costruendo un impianto nuovo e moderno di sua proprietà ma pare che a causa degli imponenti lavori per costruirlo voglia disputare le partite casalinghe alla scala del calcio: lo stadio Giuseppe Meazza. La capienza del Gewiss Stadium di Bergamo, infatti, è di solo 16.000 posti e inoltre si sarebbero resi necessari alcuni interventi delicati senza possibilità di ottenere alcuna deroga. I nerazzurri di Bergamo avevano già "sfruttato" il Mapei Stadium di Reggio Emilia per le gare di Europa League ma per disputare la Champions hanno pensato di farsi questo regalo: Inter e Milan permettendo.

L'Atalanta ha già fatto partire la richiesta ai club interessati con l'Inter che avrebbe già dato il suo assenso visto il forte legame che lega Steven Zhang con l'amministratore delegato Luca Percassi. Il Milan, invece, è un po' più abbottonato ma pare che anche il club rossonero darà il benestare dato che Zvonimir Boban ha già fatto intendere che non ci sarebbero problemi ad un'apertura nei confronti della società nerazzurra. L'Atalanta ha anche ottenuto l'ok a procedere da parte del Sindaco di Milano Giuseppe Sala e dalle due Questure di Bergamo e Milano. Manca poco ma la fumata bianca dovrebbe arrivare nei prossimi giorni con la scala del calcio che vedrà andare in scena le partite casalinghe della prossima edizione della Champions League di Inter e Atalanta.