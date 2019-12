L'Atalanta schianta 5-0 il Milan: nerazzurri quinti in classifica

L'Atalanta di Gian Piero Gasperini chiude un 2019 da favola dopo la conquista degli ottavi di finale di Champions League. I nerazzurri di Bergamo hanno travolto con un secco e perentorio 5-0 il Milan di Stefano Pioli, riscattando la bruciante sconfitta la scorsa settimana in casa del Bologna di Sinisa Mihajlovic. Mattatori dell'incontro gli scatenati Papu Gomez, che ha aperto le danze, l'ex Mario Pasalic, lo sloveno Josip Ilicic autore di una sontuosa doppietta e Luis Muriel nel finale. Il Milan ha fatto fatica ad ingranare con la Dea che ha imposto il proprio gioco fin dai primi istanti di una partita senza storia dall'inizio alla fine. Con questo successo i nerazzurri salgono al quinto posto a quota 31 punti e sorpassano così il Cagliari, il Milan invece resta fermo a quota 21 punti in classifica in coabitazione con Napoli e Torino. Urgono rinforzi ai rossoneri nel mercato di gennaio con l'ingaggio di Zlatan Ibrahimovic che sarebbe manna dal cielo dato che l'attacco del Diavolo ha realizzato solo 16 reti in 17 presenze in campionato: solo Spal, Brescia, Sampdoria e Udinese hanno fatto peggio.

Dopo 42 secondi l'Atalanta è già pericolosa con il tiro di destro di Ilicic che impegna alla parata Donnarumma. Suso al 7' ci prova con un tiro che viene ben controllato da Gollini. Al 10 l'Atalanta passa in vantaggio con Alajandro Gomez che fa tutto bene da sinistra, converge e con un missile terra aria insacca sotto l'incrocio dei pali. Il colpo di testa di Musacchio al 18' termina fuori di poco così come il sinistro da fuori area di Rodriguez. L'Atalanta però continua a dominare il campo e al 40' Ilicic costringe ancora alla parata Donnarumma.

Nella ripresa al 53' è Malinovskyi a mettere paura a Gianluigi Donnarumma ma il suo sinistro si spegne sull'esterno della rete. Minuto 61' Pasalic segna il gol dell'ex e porta l'Atalanta sul 2-0 con un tocco impercettibile sul tiro di Gosens. Passano due minuti e segna anche Ilicic che riceve palla da Malinovskyi e fredda ancora il numero uno del Milan. Al 72' Ilicic segna ancora con un bel tiro a giro dai venti metri che mette di fatto fine ad una partita senza storia. Castagne si mangia il 5-0 all'81 ma lo stesso non fa Muriel che all'83' segna il 5-0 scartando prima Musacchio e poi Donnarumma e depositando in rete.

Il tabellino

Atalanta: Gollini, Toloi, Palomino, Djimsiti, Castagne, Malinovskyi, de Roon (89' Freuler), Gosens (89' Hateboer), Pasalic, Ilicic (80' Muriel), Gomez

Milan: Donnarumma, Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez (46' Calabria), Kessie, Bennacer, Bonaventura (61' Piatek), Calhanoglu, Rafael Leao, Suso (84' Castillejo)

Reti: 10' Gomez (A), 61' Pasalic (A), 63' e 72' Ilicic (A), 83' Muriel (A)

